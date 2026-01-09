Altın çağı bitiyor! Morgan Stanley’den çok çarpıcı tahmin: Geçici ralli değil

GEÇİCİ BİR RALLİ DEĞİL

Morgan Stanley’nin değerlendirmelerinde öne çıkan ana vurgu ise mevcut hareketin yalnızca geçici bir ralli olarak okunmaması gerektiği yönünde. Rapora göre, küresel ekonomi arz güvenliği, enerji dönüşümü ve teknolojik altyapı ekseninde yeniden şekillenirken, emtia piyasaları da bu dönüşümün en doğrudan yansıdığı alanlardan biri haline geliyor.

