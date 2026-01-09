Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın çağı bitiyor! Morgan Stanley’den çok çarpıcı tahmin: Geçici ralli değil

Ocak 09, 2026 17:27
1
morgan stanley

Morgan Stanley’nin son emtia değerlendirmelerine göre, özellikle sanayi emtialarında görülen yükseliş yalnızca kısa vadeli bir fiyat dalgalanması değil, daha derin ve yapısal bir dönüşümün işareti olabilir.

2
altın

Banka, yayımladığı görünüm notlarında emtia piyasalarının yeni bir döngünün başında olabileceğine işaret ederken, küresel ekonomideki yön değişiminin talep haritasını da kökten dönüştürdüğünü vurguluyor. Enerji dönüşümü, yapay zekâ yatırımları, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve altyapı projeleri; emtia talebini geleneksel “güvenli liman” anlayışının ötesine taşımış durumda.
 

3
Morgan Stanley

Morgan Stanley’ye göre özellikle sanayi ve temel emtialar, 2026 ve sonrasına ilişkin küresel büyüme hikâyesinin merkezine yerleşiyor. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması, savunma ve yarı iletken odaklı sanayi politikaları, yüksek hacimli ve süreklilik arz eden bir emtia talebi oluşturuyor.
 

4
altın ve gümüş

YATIRIMCININ İLGİSİ DEĞİŞİYOR

Bu tablo, altın ve gümüş gibi değerli metallerin “koruma” işlevini koruduğunu, ancak fiyatlamada artık büyüme temalı emtiaların daha fazla rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Banka, yatırımcı ilgisinin giderek sanayi metallerine ve üretim zincirinin temel girdilerine kaydığına dikkat çekiyor.
 

5
ALTIN GÜMÜŞ BAKIR

GEÇİCİ BİR RALLİ DEĞİL

Morgan Stanley’nin değerlendirmelerinde öne çıkan ana vurgu ise mevcut hareketin yalnızca geçici bir ralli olarak okunmaması gerektiği yönünde. Rapora göre, küresel ekonomi arz güvenliği, enerji dönüşümü ve teknolojik altyapı ekseninde yeniden şekillenirken, emtia piyasaları da bu dönüşümün en doğrudan yansıdığı alanlardan biri haline geliyor.
 

6
emtia

DAHA YENİ BAŞLIYOR

Bu nedenle bankaya göre emtia fiyatlarında görülen yukarı yönlü ivme, tekil haber akışlarından ziyade, uzun vadeli bir yeniden konumlanmanın sonucu. Morgan Stanley analistleri, mevcut tablonun “daha yeni başlıyor olabilecek” bir sürecin ilk evresi olabileceğine işaret ediyor.

 

7
ALTIN

İLK AKLA GELEN BAŞLIK DEĞİŞTİ

Uzun yıllar boyunca emtia denildiğinde ilk akla gelen başlık altın olurken, son dönemde yatırımcı davranışlarının değiştiği görülüyor. Küresel fon akımlarında artık yalnızca enflasyondan korunma değil, doğrudan büyüme ve dönüşüm teması da öne çıkıyor. Bu da emtiayı, savunma aracı olmanın ötesinde, küresel ekonomik dönüşümün ana aktörlerinden biri haline getiriyor.
 

8
emtia

Morgan Stanley’ye göre önümüzdeki dönemde emtia piyasaları, merkez bankası politikalarından çok; enerji yatırımları, sanayi stratejileri ve teknolojik genişleme üzerinden fiyatlanmaya devam edebilir.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.