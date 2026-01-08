Menü Kapat
13°
Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11 netleşmeye başladı. GS FB Süper Kupa muhtemel 11 eksik oyuncular nedeniyle rotasyonlu kadrolardan oluşacak. Derbi muhtemel 11’ler belli oldu. 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinde Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek dev final, yeni formatıyla ilk kez dörtlü turnuva olarak düzenlenen organizasyonun en önemli mücadelesi olacak. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem kadrolardaki önemli eksikler hem de derbi atmosferiyle futbolseverlerin odağında yer alacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadroları…

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı
Haber Merkezi
08.01.2026
08.01.2026
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde sezonun ilk kupası için sahaya çıkacak. Şifresiz yayınlanacak mücadele, hakem kadrosu ve maç öncesinde netleşen eksik listeleriyle dikkat çekiyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu stat, Süper Kupa organizasyonunda altıncı kez final mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak derbi, her iki takım taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılanacak. Tribünlerde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının yarı yarıya yer alacağı belirtilirken, biletlerin kulüplerin resmi kanalları üzerinden satışa sunulduğu ve tamamının tükendiği bilgisi paylaşıldı. Mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Galatasaray, Süper Kupa yolculuğuna 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak başladı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Final öncesinde takımda önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen ve Ismail Jakobs milli takımlarda yer alıyor. Wilfried Singo’nun ise devam eden sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunması beklenmiyor. Bu eksiklere rağmen Galatasaray, sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

Fenerbahçe ise yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Ayrıca Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MUHTEMEL 11

Final öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da netlik kazandı. Galatasaray cephesinde kalede Uğurcan’ın yer alması planlanırken, savunma hattında Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren’in görev alması bekleniyor. Orta sahada Sara ve İlkay’ın forma giymesi öngörülürken, hücum hattında Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi’nin oynaması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

Fenerbahçe’de ise kalede Ederson’un yer alması beklenmekte. Savunma hattında Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Levent Mercan’ın sahaya çıkması beklenirken, orta sahada İsmail ve Bartuğ’un görev alacağı bekleniyor. Hücum hattında Asensio, Musaba, Kerem ve Jhon Duran’ın forma giymesi öngörülüyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB Süper Kupa derbi maç kadrosu ilk 11'leri netleşme başladı

FRED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’de Fred’in bu mücadelede forma giymesi mümkün olmayacak. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Süper Kupa finalinde görev alamayacak. Fred, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

