Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya "Özel Askeri Operasyon" adı altında gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın kalbi, başkent Kiev'e gece saatlerinde düzenlenen saldırılarla hakkında Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko açıklamalarda bulundu.

Tkachenko, saldırlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığı belirtti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açıklamasında, "Gerekli tüm hizmetler seferber edildi. 20 konutta hasar meydana geldi. Konutlardan birine ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Bu saldırı, ilk saldırının ardından ilk müdahale ekiplerinin yardım sağladığı sırada gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapı ve enerji tesislerinin yanı sıra Katar Büyükelçiliği binasının da insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda hasar gördüğünü belirterek, "Katar, savaş esirlerinin ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Rusya ile arabuluculuk yapmak adına çok çaba sarf eden bir ülke" dedi.