Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya "Özel Askeri Operasyon" adı altında gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın kalbi, başkent Kiev'e gece saatlerinde düzenlenen saldırılarla hakkında Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko açıklamalarda bulundu.
Tkachenko, saldırlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığı belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açıklamasında, "Gerekli tüm hizmetler seferber edildi. 20 konutta hasar meydana geldi. Konutlardan birine ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Bu saldırı, ilk saldırının ardından ilk müdahale ekiplerinin yardım sağladığı sırada gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapı ve enerji tesislerinin yanı sıra Katar Büyükelçiliği binasının da insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda hasar gördüğünü belirterek, "Katar, savaş esirlerinin ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Rusya ile arabuluculuk yapmak adına çok çaba sarf eden bir ülke" dedi.