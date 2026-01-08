Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi

ABD ve Rus donanmalarını yüz yüze getiren tanker operasyonu sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kıyamet Uçağı" başkent Washington'a iniş gerçekleştirdi.

Olası bir 3. Dünya Savaşı veya büyük bir kriz olması halinde Donald Trump ve diğer üst düzey isimleri koruyacak olan hava aracı geçtiğimiz günlerde Nebraska eyaletinde yer alan Omaha şehrinden havalandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uçuş takip internet siteleri aracın başkentin banliyölerindeki Camp Springs noktasına iniş yaptığını ifade etti. Uzmanlar, Trump'ın her olasılığa hazırlanıyor olabileceğini belirtiyor.

ABD'NİN UÇAN KALESİ

Kıyamet uçağının gövdesi ABD'nin nükleer bir savaş durumunda hükümeti muhafaza etmek amacıyla özel olarak geliştirildi.

Boeing E-4B Nightwatch stratejik emir-komuta uçağı, ciddi kriz anında üst düzey yetkililer tarafından komuta merkezi olarak kullanılabiliyor.

Bu tür uçaklar ülke genelinde düzenli olarak farklı noktalara konuşlandırılıyor. Nitekim söz konusu uçağın son uçuşu, ABD’nin Rusya’nın koruması altındaki bir petrol tankerine operasyon düzenleyerek el koymasının hemen ardından gerçekleşti.

ABD ablukasından uzaklaşmasına rağmen, ABD donanması tarafından takibe alınan ve Rusya’nın korumasına giren Marinera adlı gemiye müdahale edilmesi, Kremlin cephesinde büyük bir tepkiye yol açtı.

RUSLAR KÜPLERE BİNDİ

Rusya bu hamlenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında diğer devletlerin yetki alanındaki gemilere karşı kuvvet kullanma hakkına aykırı olduğunu savunuyor.

Kremlin danışmanı Andrei Fedorov bu operasyon öncesinde sert bir uyarıda bulundu. Fedorov konuyla ilgili "Böyle bir hamle Rusya’ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bu durum Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde bir kriz durumuna yol açabilir" ifadelerine yer verdi.

Andrei Fedorov ayrıca Rus denizaltılarının tankere refakat etmek için bölgeye doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Fedorov "Rus denizaltıları Amerikan kuvvetlerine ateş açmayacaktır fakat hafif bir çarpışma gibi teknik zorluklara neden olabilirler" dedi.

HAREKETLİLİĞİ TESADÜF OLAMAZ

Uzmanlar, bu açıklamalar ve uçağın hareketliliğinin tesadüf olmadığını savunuyor. E-4B Nightwatch uçağının ana üssü Nebraska olsa da araç servis veya görev amaçlı olarak farklı eyaletlere sıkça konuşlandırılıyor.

Salı günü Omaha’dan havalanan uçak yaklaşık üç saat boyunca havada kaldıktan sonra başkente ulaştı.

Ulusal komuta merkezi olarak tasarlanan bu uçak her türlü senaryoda komuta devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

Stratejik nükleer rolünün ötesinde bu uçak geçmişte iç operasyonlarda da aktif görev aldı.

Örneğin 1995 yılındaki Opal Kasırgası sırasında uçan bir komuta merkezi olarak FEMA personeline destek sağladı.