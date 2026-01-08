Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kıyamet Uçağı' Washington'a iniş yaptı. ABD donanmasının bir Rus petrol tankerine müdahalesi sonrası olası bir kriz nedeniyle Trump her türlü senaryoya hazırlık yapıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 12:17

ABD ve Rus donanmalarını yüz yüze getiren tanker operasyonu sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kıyamet Uçağı" başkent Washington'a iniş gerçekleştirdi.

Olası bir 3. Dünya Savaşı veya büyük bir kriz olması halinde Donald Trump ve diğer üst düzey isimleri koruyacak olan hava aracı geçtiğimiz günlerde Nebraska eyaletinde yer alan Omaha şehrinden havalandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uçuş takip internet siteleri aracın başkentin banliyölerindeki Camp Springs noktasına iniş yaptığını ifade etti. Uzmanlar, Trump'ın her olasılığa hazırlanıyor olabileceğini belirtiyor.

Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi

ABD'NİN UÇAN KALESİ

Kıyamet uçağının gövdesi ABD'nin nükleer bir savaş durumunda hükümeti muhafaza etmek amacıyla özel olarak geliştirildi.

Boeing E-4B Nightwatch stratejik emir-komuta uçağı, ciddi kriz anında üst düzey yetkililer tarafından komuta merkezi olarak kullanılabiliyor.

Bu tür uçaklar ülke genelinde düzenli olarak farklı noktalara konuşlandırılıyor. Nitekim söz konusu uçağın son uçuşu, ABD’nin Rusya’nın koruması altındaki bir petrol tankerine operasyon düzenleyerek el koymasının hemen ardından gerçekleşti.

ABD ablukasından uzaklaşmasına rağmen, ABD donanması tarafından takibe alınan ve Rusya’nın korumasına giren Marinera adlı gemiye müdahale edilmesi, Kremlin cephesinde büyük bir tepkiye yol açtı.

Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi

RUSLAR KÜPLERE BİNDİ

Rusya bu hamlenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında diğer devletlerin yetki alanındaki gemilere karşı kuvvet kullanma hakkına aykırı olduğunu savunuyor.

Kremlin danışmanı Andrei Fedorov bu operasyon öncesinde sert bir uyarıda bulundu. Fedorov konuyla ilgili "Böyle bir hamle Rusya’ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bu durum Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde bir kriz durumuna yol açabilir" ifadelerine yer verdi.

Andrei Fedorov ayrıca Rus denizaltılarının tankere refakat etmek için bölgeye doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Fedorov "Rus denizaltıları Amerikan kuvvetlerine ateş açmayacaktır fakat hafif bir çarpışma gibi teknik zorluklara neden olabilirler" dedi.

Rusya ve ABD karşı karşıya! Trump 'Kıyamet uçağı'nı harekete geçirdi

HAREKETLİLİĞİ TESADÜF OLAMAZ

Uzmanlar, bu açıklamalar ve uçağın hareketliliğinin tesadüf olmadığını savunuyor. E-4B Nightwatch uçağının ana üssü Nebraska olsa da araç servis veya görev amaçlı olarak farklı eyaletlere sıkça konuşlandırılıyor.

Salı günü Omaha’dan havalanan uçak yaklaşık üç saat boyunca havada kaldıktan sonra başkente ulaştı.

Ulusal komuta merkezi olarak tasarlanan bu uçak her türlü senaryoda komuta devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

Stratejik nükleer rolünün ötesinde bu uçak geçmişte iç operasyonlarda da aktif görev aldı.

Örneğin 1995 yılındaki Opal Kasırgası sırasında uçan bir komuta merkezi olarak FEMA personeline destek sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek
ABD'nin kovaladığı geminin yanına Rusya bayrağı çizildi, hala takip ediliyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.