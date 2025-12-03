Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bazı önerileri kabul ettiğini, anlaşma için ABD ile görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 14:49

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalar ve görüşmeler sürüyor. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüştü. Görüşmenin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek

SINIR KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILAMADI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak nitelediğini ancak topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını hatırlattı.

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek

RUSYA BAZI ÖNERİLERİ KABUL ETTİ

Putin’in, ABD’nin önerilerini reddettiğine yönelik soruyu cevaplayan Peskov, "Bu doğru değil. "Dün ilk kez doğrudan görüş alışverişi yapıldı. Bazı öneriler kabul edildi, bazılarının ise kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu, bir anlaşmaya varmak için normal çalışma süreci" ifadelerini kullandı. Peskov, "ABD’nin Ukrayna Savaşını sona erdirmeyi amaçlayan bazı önerileri kabul etti ve Rusya bir anlaşmaya varmak için ABD’li müzakerecilerle görüşmeye hazır" dedi.

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek

ÜST DÜZEY TEMASLARIN TEMELİ OLUŞTURULUYOR

Rusya’nın, Trump’ın savaşı bitirmek için gösterdiği çabanın minnettar olduğunu kaydeden Peskov, ABD ile yapılan görüşmeler hakkında kamuoyuna açıklamanın yapıcı olmadığını dile getirdi.

Peskov, "Bu durumda, görüşmelerin gizli kalmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Megafon tarzı diplomasiyi desteklemiyoruz. Amerikalıların da aynı ilkeyi izlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Sürecin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini sözlerine ekleyen Peskov, "Uzmanlar düzeyinde belirli sonuçlar elde edilmeli ve bu sonuçlar daha sonra en üst düzeyde temasların temelini oluşturacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Hakan Fidan NATO Karargahı'nda: Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem Rusya ve Ukrayna
Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni enerji hamlesi: 2027'ye kadar Rus gazına tam yasak
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.