SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

AGS 10 bin öğretmen ataması takvimi belli olurken gözler atama yapılacak branşlara çevrilmişti. Milli Eğitim Akademisi için 63 farklı branşta öğretmen adayı alımı gerçekleştirilecek. En çok atama yapılacak branşlar ise Özel Eğitim, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Okul Öncesi gibi branşlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı beklentilerin aksine AGS öğretmen atamasında ek kontenjan ayırmadı. AGS öğretmen ataması başvuruları 20 Ocak itibariyle başlayacak ve 27 Ocak’ta tamamlanacak. Asil ve yedek adaylar ise 30 Ocak’ta MEB tarafından ayrıca duyurulacak. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl? İşte, AGS 10 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı…

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 10:51

Son dakika: AGS öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AGS başvuru takvimini açıkladı. Milli Eğitim Akademisine Almanca, Beden Eğitim Öğretmenliği, Biyoloji, Felsefe, Fen Bilimleri, Fizik, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik, Pazarlama, Rusça, Rehberlik ve diğer birçok branşta alım yapılacak. Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine alınacak adaylar belirlenirken her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. AGS puan eşitliği durumunda adaylar, bilgisayar kurası yöntemiyle belirlenecek. AGS öğretmen ataması başvuruları e-Devlet üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek. Peki AGS öğretmen ataması başvuruları 2026 ne zaman? İşte, AGS öğretmen ataması başvuru tarihleri…

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresinde bulunan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri 20 Ocak’ta başlayacak.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

AGS 10 bin öğretmen atamasında branş dağılımı listesi belli oldu. Adaylar ilgili puan türüne göre alım yapılacak. En fazla kontenjan Özel Eğitim (1798), Okul Öncesi (653), Sınıf Öğretmenliği ( 2.816), Türkçe (382), Rehberlik (603) kadrolarına yapılacak. Branş dağılımı listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu
AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 30 OCAK’TA DUYURULACAK

AGS öğretmen ataması başvuruları 20 Ocak’ta başlarken 1 hafta sürecek ve 27 ocak tarihinde tamamlnacak. Adaylar başvurularını saat 16.00’a kadar gerçekleştirebilecek. Asıl ve yedek adaylar ise 30 Ocak’ta duyurulacak.

ÖĞRETMEN ALIMLARI NASIL BELİRLENECEK?

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar uygun puan türü esas alınarak AGS puan üstünlüğüne göre her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadarı da yedek aday belirlenecektir. Yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez. Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilânı tebligat niteliğindedir

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu


AGS ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır. 3. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 4. Başvuru işlemlerinin Ek-2 Takvim’de belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

#Eğitim
