TOKİ 500 bin konut kura sonuçları 2026: TOKİ Muş, Ardahan, Antalya ve Bingöl kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

TOKİ kura çekimleri, belirlenen takvimde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ hak sahibi kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilirken sıra numarası, başvuru türü, adı,soyadı, kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra numarası yer alıyor. Canlı yayın sona erdikten sonra isim listesi şeklinde ayrıca duyuru yayımlanıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesinde adayın kura sırası numarası, banka numarası, başvuru türü ve asıl/yedek durumu yer alıyor. TOKİ kura sonuçlarına göre konut hakkı elde eden adayların taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankalarda gayrimenkul satış sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalama aşamasında adaylardan bazı belgeler talep edilecek. Peki TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANIYOR

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri belirlenen takvim doğrultusunda gün gün düzenlenmeye devam ediyor. 9 Ocak tarihinde Muş ve Ardahan illeri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Şehirlere göre kura çekimi gerçekleştirildikten sonra kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr adresinden ilan ediliyor.

Adaylar başvuru yaptıkları ili seçerek talep.toki.gov.tr adresinden ilçelere göre sonuçlara ulaşabilirler. Karşılarına gelen ekranda vatandaşlar “Başvurular” kısmının altında “Kura sonucu”nu işaretleyerek isim listesine ulaşabilirler.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUCU EKRANINDA NELER VAR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları asıl/yedek olarak duyuruluyor. Vatandaşlar asil veya yedek talihli olup olmadıklarını “Durum” kısmından görüntüleyebilirler. TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesinde adayların sıra numarası, banka numarası, adı, soyadı, Tckn, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alıyor.

MUŞ VE ARDAHAN KURA SONUÇLARI BEKLENİYOR

9 Ocak cuma günü Muş ilinde Merkez, Bulanık, Hasköy, Malazgirt, Varto gibi ilçelerin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde isim listesi şeklinde yayınlanması bekleniyor. Ardahan’da ise Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof gibi ilçeler için kura çekimi gerçekleştirildi.

OCAK AYINDA HANGİ İLLERİN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe