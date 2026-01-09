Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kapalıçarşı kara para soruşturmasında 70 şüpheli hakkında karar verildi

İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'daki işletmelere yönelik kara para soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kapalıçarşı kara para soruşturmasında 70 şüpheli hakkında karar verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 21:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Başsavcılıkça yürütülen "Kapalıçarşı" ve "Venüs" dosyası kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadelerinin ardından şüphelilerden 53'ü hakkında tutuklama, 17'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasını talep etti.

Kapalıçarşı kara para soruşturmasında 70 şüpheli hakkında karar verildi

Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonun düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyon düzenlendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ile 8 iş yerine el konulduğu, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı soruşturmasında yeni dalga! 80 şüphelinin mal varlığına el konuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.