Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi. Bunun üzerine salı günü düzenlenen kara para operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri ve aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 44 şüpheli tutuklanma talebiyle, 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kara para aklama iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu B.A., N.S., B.U., B.U., E.E, A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., E.K., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., S.T., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., A.A., İ.Ç., M.T. K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. olmak üzere 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.