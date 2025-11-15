Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 76 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Aralarında şirket yöneticilerinin de olduğu 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 36 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
06:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
06:42

Cumhuriyet Başsavcılığı, '', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi. Bunun üzerine salı günü düzenlenen kara para operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

76 ŞÜPHELİ'DEN 62'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri ve aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi.

36 ŞÜPHELİ SERBEST

Savcılık ifadelerinin ardından 44 şüpheli tutuklanma talebiyle, 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

26 ZANLI TUTUKLANDI

Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu B.A., N.S., B.U., B.U., E.E, A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., E.K., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., S.T., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., A.A., İ.Ç., M.T. K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. olmak üzere 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#kara para aklama
#kapalıçarşı
#yasa dışı bahis
#Forex Dolandırıcılığı
#Gündem
TGRT Haber
