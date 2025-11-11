Menü Kapat
19°
Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İşte detaylar...

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun () düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla , forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ORGANİZASYON YAPILMIŞ

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

YASA DIŞI BAHİS, YATIRIM DOLANDIRICILIĞI, SİBER DOLANDIRICILIK...

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

76 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca liralık vurgun! Kapalıçarşı'da büyük operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı
