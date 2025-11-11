Çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcıyla böyle yıkıldı

Kategoriler
Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde geçtiğimiz hafta perşembe günü kazan kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi hayatını kaybetti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; çöken 5 numaralı kulenin bitişiğinde yer alan 63 metre yüksekliğindeki 4 ve 6 numaralı kuleler, çökme riski taşımaları ve arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırmaları nedeniyle patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.