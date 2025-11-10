Uykuya direnmeye çalışan Trump alay konusu oldu

Beyaz Saray’da perşembe günü basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yorgunluğu dikkat çekti. Washington Post, Oval Ofis'teki etkinliğin kamera kayıtlarını inceleyerek Donald Trump'ın neredeyse 20 dakika boyunca uykuya direnmeye çalıştığını bildirdi.

Zaman zaman gözlerini kapatan, zaman zaman da onları açık tutmakta zorlandığı görülen Trump, Demokrat Partililerin alaycı sözlerine hedef oldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın basın ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda "Miskin Don döndü" ifadesi kullanıldı.