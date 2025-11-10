Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

ABD ve Rusya'nın nükleer restleşmesinin ardından gelen talimatlar için hazırlıklar başladı. ABD lideri Donald Trump'ın nükleer testler konusunda Pentagon'a verdiği emrin ardından gizli füze B-52 Stratofortress bombardıman uçağı ilk kez görüntülendi. Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio, Owen Vadisi üzerinden geçerken çekti fotoğraflarını.

TANIMLANAMAYAN MÜHİMMAT NÜKLEER FÜZE

Recchio'nun çektiği fotoğraflarda, uçağın kanadında tanımlanamayan bir silah sistemi vardı. Söz konusu mühimmatın ABD Hava Kuvvetleri'nin AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) nükleer füzesi olduğu öne sürüldü. The Aviationist dergisi, sistemin daha önce yayımlanan resmi tasarımlarla neredeyse birebir örtüştüğünü aktardı.

HİROŞİMA'YA ATILANIN ON KATI

AGM-181, test aşamasında 5 ila 150 kiloton arasında değişen W80-4 savaş başlığı taşıyacak. Bu, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık on katı büyüklüğünde bir yıkım gücü anlamına geliyor. Füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni füze sistemi, sadece B-52'ler için değil, geliştirilen B-21 gizli bombardıman uçakları için de kullanılacak. Uzmanlar, bu adımın ABD'nin nükleer caydırıcılığını yeniden tanımlayacağını ifade ediyor.

TRUMP'TAN NÜKLEER EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması' talimatını verdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin 'kritik olmayan' denemelerle sınırlı kalacağını belirtmişti.

ABD'deki bu gelişmeler, küresel nükleer silahlanma yarışının hız kazandığını gösteriyor. Rusya da geçtiğimiz ay nükleer enerjiyle çalışan "Burevestnik" seyir füzesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle test edildiğini açıklamıştı.