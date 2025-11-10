Menü Kapat
16°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

ABD'nin gizli nükleer füzesi ilk kez görüntülendi. AGM-181 LRSO nükleer füzesi, B-52 ve B-21 uçaklarıyla kullanılacak füze, 5–150 kiloton savaş başlığı taşıyor. ABD lideri Donald Trump'ın verdiği emirle test edilecek olan füze, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 katı yıkım gücüne sahip.

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 09:39

ve 'nın nükleer restleşmesinin ardından gelen talimatlar için hazırlıklar başladı. ABD lideri Donald Trump'ın nükleer testler konusunda Pentagon'a verdiği emrin ardından gizli füze B-52 Stratofortress bombardıman uçağı ilk kez görüntülendi. Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio, Owen Vadisi üzerinden geçerken çekti fotoğraflarını.

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

TANIMLANAMAYAN MÜHİMMAT NÜKLEER FÜZE

Recchio'nun çektiği fotoğraflarda, uçağın kanadında tanımlanamayan bir silah sistemi vardı. Söz konusu mühimmatın ABD Hava Kuvvetleri'nin AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) nükleer füzesi olduğu öne sürüldü. The Aviationist dergisi, sistemin daha önce yayımlanan resmi tasarımlarla neredeyse birebir örtüştüğünü aktardı.

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

HİROŞİMA'YA ATILANIN ON KATI

AGM-181, test aşamasında 5 ila 150 kiloton arasında değişen W80-4 savaş başlığı taşıyacak. Bu, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık on katı büyüklüğünde bir yıkım gücü anlamına geliyor. Füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni füze sistemi, sadece B-52'ler için değil, geliştirilen B-21 gizli bombardıman uçakları için de kullanılacak. Uzmanlar, bu adımın ABD'nin nükleer caydırıcılığını yeniden tanımlayacağını ifade ediyor.

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

TRUMP'TAN NÜKLEER EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması' talimatını verdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin 'kritik olmayan' denemelerle sınırlı kalacağını belirtmişti.

Nükleer test hazırlıkları başladı: Trump'ın gizli silahı ilk kez görüldü, Hiroşima'nın on katı

ABD'deki bu gelişmeler, küresel nükleer silahlanma yarışının hız kazandığını gösteriyor. Rusya da geçtiğimiz ay nükleer enerjiyle çalışan "Burevestnik" seyir füzesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle test edildiğini açıklamıştı.

