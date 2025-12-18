PTS kameraları uyarı verince yakalandı

Çorum’da PTS kameralarının 'sahte plaka' uyarısı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç durdurularak kontroller yapıldı.

PTS SAHTE PLAKA UYARISI VERDİ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının "sahte plaka" uyarısı üzerine D.D. idaresindeki otomobil, hayvan pazarı yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde, araç üzerinde bulunan plakanın herhangi bir tescil kaydının olmadığı, trafikten çekme belgeli aracın asıl plakasının ise başka olduğu fark edildi.



Trafik ekiplerince sürücüye; "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ile "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı. Narkotik polisi tarafından sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı öğrenildi.

Otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi.