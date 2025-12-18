Menü Kapat
 Banu İriç

İstanbul'da 9 bin işletmeye ceza! Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara geçit yok

İstanbul'da gıdada hijyen koşullarına dikkat etmeyen mevzuata uygun olmayan koşullarda satış yapan binlerce işletmeye denetim yapıldı. İstanbul Valiliği 2025 yılına ait denetimlerin gerçekleştirildiği toplantıya ait verileri açıkladı.

İstanbul'da 9 bin işletmeye ceza! Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara geçit yok
18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 02:46

'ya yıl boyu yapılan gıda denetimlerine ilişkin toplantı düzenlendi. İstanbul Valiliği, bu yılki denetimlerde 9 bin 303 işletmeye toplam 565 milyon 258 bin 639 lira verildiğini açıkladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Toplantısı'nın, Vali Davut Gül'ün başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul'da 9 bin işletmeye ceza! Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara geçit yok

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Gıda konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği vurgulanan paylaşımda, İstanbulluların sağlığı için bu alandaki denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunumunun alındığı toplantıda, kentte gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, önlemler ve denetimlerin değerlendirildiği kaydedildi.

İstanbul'da 9 bin işletmeye ceza! Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara geçit yok

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025'te gerçekleştirdiği resmi kontrol sonuçlarına yer verilen paylaşımda, "135 bin 947 gıda işletmesine 217 bin 277 yapıldı. 9 bin 303 işletmeye ceza uygulandı. Toplam 565 milyon 258 bin 639 lira ceza verildi. Savcılığa 87 kez suç duyurusunda bulunuldu. 262 işletme faaliyetten men edildi. 7 bin 617 numune alındı." bilgisi verildi.

