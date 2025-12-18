e-YDS sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Sınav 20 Aralık Cumartesi

Kategoriler
20 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/12 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Bu kapsamda sınava giriş belgeleri kullanıma açıldı.
e-YDS 2025/12 İngilizce alanında 20 Aralık 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında saat 13:45’te gerçekleştirilecek.
Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden görüntüleyebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav giriş belgesini edinebilecek.