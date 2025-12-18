Oscar Ödülleri'nde sürpriz karar! Bir devir sona eriyor

Oscar Ödülleri törenleri 2029 yılından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Sinemaseverlerin gözlerini ayıramadığı büyük ödül törenini televizyondan izleme dönemi bitiyor.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri'nin televizyonda her yıl milyonlarca kişi tarafından izlenen törenlerine ilişkin yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 2028'de düzenlenecek 100. törenin de mevcut yayıncısı ABC kanalında gösterilmesinin ardından yayın modelinde değişikliğe gidilecek.

2029 OSCAR ÖDÜLLERİ YOUTUBE'DA OLACAK

Akademinin imzaladığı anlaşma uyarınca, Akademi Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel hakları 2029 ila 2033'te münhasıran YouTube'a ait olacak.

Daha çok kişiye ulaşılması için atıldığı belirtilen adım kapsamında, bu süre zarfında düzenlenecek ödül törenleri, ABC yerine YouTube'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Anlaşma kapsamında Akademinin sinema temalı 52 milyon parçadan oluşan dev koleksiyonun da dijital erişime açılması öngörülüyor.

Akademi dün Mart 2026'da düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri töreninde yarışacak adayların belirlenmesi için 12 kategoride kısa listeye kalan filmleri de açıklamıştı.

Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in çektiği, TRT ortak yapımı "Palestine 36", Filistin'in Oscar adayı olarak "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde kısa listedeki ilk 15 film arasına yer almıştı.