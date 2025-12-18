Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Kültür - Sanat
Editor
Editor
 Banu İriç

Oscar Ödülleri'nde sürpriz karar! Bir devir sona eriyor

Oscar Ödülleri uzun yıllardır süren televizyonda izleme dönemini artık sona erdiriyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi radikal kararını duyurdu.

Oscar Ödülleri'nde sürpriz karar! Bir devir sona eriyor
Oscar Ödülleri törenleri 2029 yılından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Sinemaseverlerin gözlerini ayıramadığı büyük ödül törenini televizyondan izleme dönemi bitiyor.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri'nin televizyonda her yıl milyonlarca kişi tarafından izlenen törenlerine ilişkin yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 2028'de düzenlenecek 100. törenin de mevcut yayıncısı ABC kanalında gösterilmesinin ardından yayın modelinde değişikliğe gidilecek.

Oscar Ödülleri'nde sürpriz karar! Bir devir sona eriyor

2029 OSCAR ÖDÜLLERİ YOUTUBE'DA OLACAK

Akademinin imzaladığı anlaşma uyarınca, Akademi Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel hakları 2029 ila 2033'te münhasıran 'a ait olacak.

Daha çok kişiye ulaşılması için atıldığı belirtilen adım kapsamında, bu süre zarfında düzenlenecek ödül törenleri, ABC yerine YouTube'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Anlaşma kapsamında Akademinin sinema temalı 52 milyon parçadan oluşan dev koleksiyonun da dijital erişime açılması öngörülüyor.

Akademi dün Mart 2026'da düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri töreninde yarışacak adayların belirlenmesi için 12 kategoride kısa listeye kalan filmleri de açıklamıştı.

Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in çektiği, TRT ortak yapımı "Palestine 36", Filistin'in Oscar adayı olarak "En İyi Uluslararası " kategorisinde kısa listedeki ilk 15 film arasına yer almıştı.

Oscar Ödülleri 2025 kazananlar belli oldu! En iyi film ve oyuncu ödülünü kimin aldığı açıklandı
ETİKETLER
#televizyon
#youtube
#film
#Oscar Ödülleri
#Akademi Ödülleri
#Kültür - Sanat
