12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Sahil Güvenlik Komutanlığı duyuru yaptı: Uzman erbaş başvuruları başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için ilan açtı. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre gerekli şartlarını taşıyanlar 19-29 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı duyuru yaptı: Uzman erbaş başvuruları başladı
AA
AA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
01:02
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
01:02

, alımı yapacak. Görev yapmak isteyenler Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 19-29 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden yapması gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı duyuru yaptı: Uzman erbaş başvuruları başladı

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

