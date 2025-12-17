Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 20 sözleşmeli personel alacak. Müdürlüğün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEKNİKER, BÜRO PERSONELİ, KORUMA VE GÜVENLİK

Buna göre, kurumun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere bir büro personeli, bir tekniker ile taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 18 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, e-Devlet'te "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden 24 Aralık'a kadar çevrim içi yapılacak.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi ve "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.