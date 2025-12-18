Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlandı

Sahil Güvenlik, uzman erbaş kadrosu için yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Resmi Gazete’de yer alan ilanın ardından başvuru şartları ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ilgi konusu oldu.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise "www.sg.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekmekte.

En az lise mezunu olma şartının arandığı alımda, adayların 27 yaşını doldurmamış olması da kriterler arasında bulunuyor.

Buna göre 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Adaylardan askerlik hizmetini yapmış ya da halen yapıyor olmaları istenirken, askerlik görevini tamamlayanlar için terhis tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Bu kapsamda 19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olan adaylar başvuruda bulunabilecek.