 Berrak Arıcan Baş

Trump ticaret savaşlarından elde ettiği ganimeti dağıtıyor: ABD'lilere en az 2 bin dolar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerden aldığı gümrük vergilerinden halka pay vermeye karar verdiğini duyurdu. Vergilerden elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar dağıtılacak.

Trump ticaret savaşlarından elde ettiği ganimeti dağıtıyor: ABD'lilere en az 2 bin dolar verecek
10.11.2025
10.11.2025
10.11.2025 09:01

ABD Başkanı , başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkesinin hakkının yendiğini öne sürerek gümrük vergilerinde artışa gitti. Özellikle ile adeta bir ticaret savaşına giren Trump, elde edilen gelirden halka da verileceğini duyurdu.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir herkese ödenecek." ifadesini kullandı.

Trump ticaret savaşlarından elde ettiği ganimeti dağıtıyor: ABD'lilere en az 2 bin dolar verecek

KONGRE'NİN ONAYI GEREKİYOR

ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için 'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

Trump ticaret savaşlarından elde ettiği ganimeti dağıtıyor: ABD'lilere en az 2 bin dolar verecek

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.

