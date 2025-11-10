Trump ticaret savaşlarından elde ettiği ganimeti dağıtıyor: ABD'lilere en az 2 bin dolar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkesinin hakkının yendiğini öne sürerek gümrük vergilerinde artışa gitti. Özellikle Çin ile adeta bir ticaret savaşına giren Trump, elde edilen gelirden halka da verileceğini duyurdu.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek." ifadesini kullandı.

KONGRE'NİN ONAYI GEREKİYOR

ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.