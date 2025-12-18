Altın güne düşüşle başladı! İşte 18 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 18 Aralık Perşembe gününde de devam ediyor. Haftalardır düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftayı yükselişle açtı. Ciddi kayıplar yaşayan altında ani yükselişler yaşansa da 18 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 18 Aralık 2025 altın fiyatları...