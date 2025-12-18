Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

AK Parti ve MHP'den Şehzadeler kararı: Gülşah Durbay'ın ardından seçime gidilecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeniden seçime gidiliyor. AK Parti ve MHP genç yaşta hayatını kaybeden başkanın ardından tıpkı Ferdi Zeyrek'te olduğu gibi aday çıkarmama kararını duyurdu.

18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 03:39

’nın ilk kadın Belediye Başkanı olarak ’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta hayatını kaybetmesinin ardından seçim yapılacak.

AK Parti ve MHP'den Şehzadeler kararı: Gülşah Durbay'ın ardından seçime gidilecek

AK PARTİ VE MHP ADAY ÇIKARMAYACAK

Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından 19 Aralık'ta yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi. Turgut yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

AK Parti olarak siyasette etik duruş ve insani sorumluluk anlayışını önemsediklerini belirten Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıkları kararını hatırlattı. Turgut, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

AK Parti ve MHP'den Şehzadeler kararı: Gülşah Durbay'ın ardından seçime gidilecek

MHP DE ADAY ÇIKARMIYOR

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi. Tosuner, MHP olarak devlet ciddiyeti, demokrasiye saygı ve Gülşah Durbay'ın hatırasına hürmeten hareket edeceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur." ifadelerini kullandı.

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

