Asal Araştırma'dan son CHP anketi! Çarpıcı yüzde 63.3 detayı

Araştırma şirketleri gündemde seçim olmamasına karşın çeşitli anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Asal Araştırma son anketinde seçmene, “CHP iktidara gelse Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” diye sordu. İşte parti parti tüm cevaplar ve oranlar...
Grafiğe göre seçmenin büyük bölümü CHP’nin ekonomiyi toparlayabileceğine inanmıyor. Genel dağılım rakamlara şöyle yansıyor:
PARTİLERE GÖRE DAĞILIM NASIL?
CHP SEÇMENİ
AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ BLOK HALİNDE 'HAYIR' DİYOR
DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DEN DE DESTEK YOK!
ANKET KÜNYESİ
ASAL Araştırma, bu çalışmayı Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre seçilmiş 26 ilde, 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde, 18 yaş ve üzeri 2015 kişiyle CATI yöntemi kullanarak gerçekleştirdi.
Araştırmanın hata payı ±2,5 olarak açıklandı.
Araştırma şirketinin dün paylaştığı çalışmada Özgür Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığına destek oranı %33, karşıt görüş ise %44 olarak ölçülmüştü; bugün açıklanan verilerle birlikte bu dağılımda belirgin bir değişim görünmüyor.