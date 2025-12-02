Menü Kapat
Asal Araştırma'dan son CHP anketi! Çarpıcı yüzde 63.3 detayı

Aralık 02, 2025 10:06
Asal Araştırma'dan son CHP anketi! Çarpıcı yüzde 63.3 detayı

Araştırma şirketleri gündemde seçim olmamasına karşın çeşitli anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Asal Araştırma son anketinde seçmene, “CHP iktidara gelse Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” diye  sordu. İşte parti parti  tüm cevaplar ve oranlar...

 

 

Grafiğe göre seçmenin büyük bölümü CHP’nin ekonomiyi toparlayabileceğine inanmıyor.  Genel dağılım rakamlara şöyle yansıyor: 

  • Evet: %24,8
  • Hayır: %63,3
  • Fikrim yok: %11,9

 

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM NASIL?

CHP SEÇMENİ 

  • Evet: %68,8
  • Hayır: %20,3
  • Fikrim yok: %10,9

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ BLOK HALİNDE 'HAYIR' DİYOR

  • AK Parti seçmeni:
    • Evet %8,4 — Hayır %85,0
  • MHP seçmeni:
    • Evet %9,6 — Hayır %87,0

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DEN DE DESTEK YOK!

  • DEM Parti: Evet %21,1 — Hayır %59,4
  • İYİ Parti: Evet %16,7 — Hayır %62,8
  • Diğer Partiler: Evet %24,0 — Hayır %65,4

ANKET KÜNYESİ 

ASAL Araştırma, bu çalışmayı Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre seçilmiş 26 ilde, 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde, 18 yaş ve üzeri 2015 kişiyle CATI yöntemi kullanarak gerçekleştirdi.
Araştırmanın hata payı ±2,5 olarak açıklandı.

 

Araştırma şirketinin dün paylaştığı çalışmada Özgür Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığına destek oranı %33, karşıt görüş ise %44 olarak ölçülmüştü; bugün açıklanan verilerle birlikte bu dağılımda belirgin bir değişim görünmüyor.

