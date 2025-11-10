Hem kazaya neden oldu hem de insanları ezmeye kalktı!

Bosna Hersek'te bir trafik kazasıyla ortalık savaş alanına dönüştü. Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa kenti yakınlarında çift yönlü yolda yüksek hızla ilerleyen bir araç, şeridinden çıkarak kazaya yol açtı. Araçtan inen baba ve oğlu çevrede toplanan kişilerle önce tartıştı ardından babasının aldığı darbe ile yere düştüğünü gören reşit olmaya genç, direksiyon başına geçti ve çevredekilerin üzerine aracı sürdü. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.