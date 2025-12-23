Genç kızlarla el-kol hareketi yumruklu kavgayla sonuçlandı! İşte o anlar

Kategoriler
Adıyaman merkezde yanlarında bulunan erkek yakınıyla beraber yürüyen 2 genç kıza, kaldırımın köşesinden aniden çıkan 3 şahıstan biri el-kol hareketinde bulundu. Bu esnada genç kızların yanında bulunan erkek yakını ile diğer şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yaşanan olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.