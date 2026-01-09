ABD, Venezuela petrolü taşıdığı iddia edilen beşinci tankere Karayipler'de el koydu

Kategoriler
ABD Sahil Güvenlik ekipleri, Venezuela'ya yönelik uygulanan enerji yaptırımlarının takibi ve denetimi kapsamında Karayipler’de yeni bir operasyona imza attı. Bölgedeki devriye görevleri sırasında rotası ve yükü mercek altına alınan "Olina" isimli petrol tankerine, Venezuela menşeli ham petrol taşıdığı gerekçesiyle el koyulduğu açıklandı. Bu hamleyle birlikte, son dönemde sevkiyat zincirini kırmaya yönelik yürütülen çalışmalarda alıkonulan tanker sayısı beşe yükselmiş oldu.