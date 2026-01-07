Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD güçlerinin olduğu Atlantik Okyanusu'na deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor!

ABD'nin takibinde olan petrol tankeri için Rusya harekete geçti. Atlantik Okyanusu'nda gerilim zirveye tırmanıyor. Rusya, ABD güçleri tarafından takip edilen bir petrol tankerini korumak için deniz kuvvetlerini bölgeye konuşlandıracak.

Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD güçlerinin olduğu Atlantik Okyanusu'na deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 13:06

Rusya ve ABD, Atlantik Okyanusunda karşı karşıya geliyor. ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News, Rusya'nın Atlantik Okyanusu'nda ABD tarafından takip edilen "Marinera" adlı petrol tankerine refakat etmek üzere deniz kuvvetlerini bölgeye konuşlandırdığını aktardı.

ABD GEMİYİ ELE GEÇİREBİLİR!

Tankerde şu anda herhangi bir yük bulunmadığı, tankerin daha önce Venezuela ham petrolü taşıdığı, salı günü İskoçya ile İzlanda arasında olduğu belirtildi. CBS News'e konuşan iki ABD'li yetkili, ABD kuvvetlerinin tankere çıkmayı planladığını ve Washington'un tankeri batırmaktansa ele geçirmeyi tercih ettiğini söyledi. The New York Times gazetesi ise tankerin varış noktasının muhtemelen Rusya'nın kuzeydoğusundaki Murmansk limanı olduğunu aktardı.

Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD güçlerinin olduğu Atlantik Okyanusu'na deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor!

RUSYA TETİKTE!

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliği tarafından uluslararası sularda yasal olarak seyreden "Marinera" petrol tankeri ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Rus bayraklı geminin ABD kıyılarından yaklaşık 4 bin kilometre uzakta olmasına rağmen bir ABD Sahil Güvenlik gemisi tarafından takip edildiği aktarıldı. Rus tarafının ABD'nin gemiye gösterdiği anormal ilgiden dolayı gelişmeleri endişeyle yakından takip ettiği vurgulandı.

Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD güçlerinin olduğu Atlantik Okyanusu'na deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor!

GEMİ ABD MÜDAHALESİNDEN KURTULMUŞTU

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen ve yasa dışı şekilde petrol taşıdığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi olan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. Venezuela'da petrol yüklemesi planlanan tanker, ABD ablukası nedeniyle limana yanaşamadı. ABD müdahalesinden kurtulan, adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren gemi, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.

ABD TAKİBE DEVAM EDİYOR

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edilmeye devam ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

#Dünya
