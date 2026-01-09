GS FB Süper Kupa saat kaçta, hangi kanalda? Derbi başlama saati değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde sezonun ilk kupası için mücadele edecek. İstanbul’daki final karşılaşması öncesinde maçın tarihi, oynanacağı stat, hakem kadrosu ve takımların eksikleri belli oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Final karşılaşması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre saat 18.45’te başlayacak.

Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun daha önce birçok büyük finale ev sahipliği yapmasının ardından bir kez daha futbolseverleri ağırlayacak. Süper Kupa organizasyonu kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin finalde karşı karşıya gelecek olması nedeniyle derbi heyecanı yaşanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Galatasaray cephesinde final karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen ve Ismail Jakobs milli takımlarında yer aldığı için final maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Wilfried Singo’nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe’de ise eksik listesi dikkat çekiyor. Afrika Uluslar Kupası’na giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene finalde görev alamayacak. Sakatlıkları süren Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo da kadroda yer almayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı kırmızı kart cezası nedeniyle üç maç cezası bulunan Fred’in de bu finalde forma giyemeyecek ve bu karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA HANGİ KANALDA?

2025 Turkcell Süper Kupa finali, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmanın ATV kanalından canlı yayınlanacağı duyuruldu. Yayın bilgisi, karşılaşma öncesinde resmi olarak açıklandı.

ATV’nin güncel frekans bilgileri ise şöyledir:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2025 Turkcell Süper Kupa finali, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Bu stat, Süper Kupa organizasyonuna altıncı kez ev sahipliği yaparak bu alandaki rekorunu sürdürecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda tribünlerde her iki takım taraftarının yarı yarıya yer alacağı belirtildi. Büyük kapasitesi ve daha önce ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla bilinen statta, final karşılaşmasının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Maç öncesi tüm biletler satıldı.