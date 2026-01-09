Otogarda dehşet dolu anlar kamerada! Ölü ve yaralı var

Edirne Otogarı'nda meydana gelen feci kazada, Antalya seferine hazırlanan yolcu otobüsünün asıl şoförü M.A. ve muavini, yolcu yüklemek için bagaj kısmına indi. Bu sırada direksiyon başındaki yedek şoför O.B.'nin aracı çalıştırmasıyla ileri hareket eden otobüs, M.A. ve muavini ezdi. Olay yerindeki bir sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı muavinin tedavisi devam ederken, yedek şoför O.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.