Akaryakıta indirim! Bu gece pompaya yansıyacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı.
Motorin fiyatları ucuzluyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.
NTV'de yer alan habere göre akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya gerileyecek.