ABB'ye konser soruşturması! Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada; 5'i tutuklu 14 sanığın savunmalarını tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

5 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme ise tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Hüseyin Zehir, Haluk Erdemir, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın tahliyesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Verilen tahliye kararlarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği ifade edilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi. Sonraki duruşma 31 Mart'ta görülecek.