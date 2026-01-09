Menü Kapat
ABB'ye konser soruşturması! Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.

ABB'ye konser soruşturması! Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz
IHA
09.01.2026
09.01.2026
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada; 5'i tutuklu 14 sanığın savunmalarını tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

5 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme ise tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Hüseyin Zehir, Haluk Erdemir, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın tahliyesine karar vermişti.

ABB'ye konser soruşturması! Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Verilen tahliye kararlarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği ifade edilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi. Sonraki duruşma 31 Mart'ta görülecek.

