TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ tarafından gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin sonuçları gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı, kura çekimi tarihi merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları kura çekimlerinin ardından açıklanacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri ilden ile değişiklik gösterecek. Kura çekimlerinin tamamı 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında tamamlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimlerinin tarihi henüz duyurulmadı.