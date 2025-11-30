Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Papa 14. Leo, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunduktan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti. Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak 'ye gelen Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Papa 14. Leo, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında ve İstanbul'da temaslarda bulunduktan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, Papa 14. Leo'yu yolcu etti.

Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

TÜRKİYE'DEKİ TEMASLARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştiren Papa 14. Leo, görüşmelerin ardından, Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etmişti.

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Safi Arpaguş ile görüşmüştü.

İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen Papa 14. Leo, ardından helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçmiş ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmıştı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantı gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak bildiri imzalamıştı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Volkswagen Arena'da ayin düzenleyen Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedraline dua ziyareti yapmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa ile görüştü! Konuşulanları gözyaşları içinde anlattı
Papa 14. Leo, Apostolik Katedrali'ni ziyaret etti
ETİKETLER
#Türkiye
#Diyanet İşleri Başkanı
#istanbullu
#Vatikan
#Ankara
#Papa 14. Leo
#Resmi Ziyaret
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.