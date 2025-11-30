Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme imza atan 11. Yargı paketi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geldi. Daha yeni yargı paketinin görüşmeleri tamamlanmadan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detaylar gündemde yer almaya başladı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise “Ehliyetler arası geçişi” kolaylaştıran düzenleme oldu. Eğer bu yeni düzenleme hayata geçirilirse herhangi bir ehliyet sınıfında yeterliliği bulunan sürücülerin, A-B-C-D-E sınıfı ehliyetleri alması daha kolay hale gelecek.

EHLİYETLER ARASI GEÇİŞTE YENİ DÖNEM!

Aylardır üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi geçtiğimiz gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Çok sayıda, kapsamlı değişikliklerin bulunduğu yeni yargı paketi, trafik cezaları konusunda da önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Hayata geçirilmesi planlanan değişikliklerle trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülere 180 bin TL pazara cezası uygulanacak. Aynı zamanda alkollü araç kullanımına da ek cezalar getirilecek. Bununla birlikte hız sınırı aşımında uygulanan para cezaları da katlamalı olarak artacak.

A-B-C-D-E SINIFI EHLİYETİ OLANLAR İÇİN ZORLAYICI ŞART ORTADAN KALKIYOR

Henüz 11. Yargı Paketi’nin görüşmeleri devam ederken 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detaylar da gündeme gelmeye başladı. İddialara göre İçişleri Bakanlığı’nın ehliyet geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı taslak, 12. Yargı Paketi’ne dahil edilecek.

Şubat 2024’te TBMM’de kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyeti olanların 125 CC silindir hacmine kadar olan motosikletleri kullanabilmesine imkan tanınmıştı. Yeni yargı paketi ile düzenlemenin kapsamının genişletileceği öne sürülüyor.

DÜZENLEME HAYATA GEÇERDE AVANTAJI NE?

Öne sürüldüğü gibi ehliyetler arası geçişleri kolaylaştıran düzenleme hayata geçerse, Ek eğitim yükümlülükleri azalacak, Maliyetler düşecek, Ehliyet sınıfı değiştirme süreci hızlanacak, Tek belge üzerinde birden fazla ehliyet sınıfı tanımlanabilecek