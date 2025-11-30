Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçiş sürücüler için bir sorun olmaktan çıkıyor. İddialara göre hafta içinde TBMM’ye gelen 11. Yargı Paketi’nin hemen ardından hayata geçirilmesi planlanan 12. Yargı Paketi sürücü belgeleri ve ehliyet sahibi olma sürecine dair birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. Buna göre A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkacak ve ehliyetler arası geçiş kolaylaşacak. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 15:46

Milyonları ilgilendiren düzenleme imza atan 11. geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geldi. Daha yeni yargı paketinin görüşmeleri tamamlanmadan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detaylar gündemde yer almaya başladı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise “Ehliyetler arası geçişi” kolaylaştıran düzenleme oldu. Eğer bu yeni düzenleme hayata geçirilirse herhangi bir sınıfında yeterliliği bulunan sürücülerin, A-B-C-D-E sınıfı ehliyetleri alması daha kolay hale gelecek.

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

EHLİYETLER ARASI GEÇİŞTE YENİ DÖNEM!

Aylardır üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi geçtiğimiz gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Çok sayıda, kapsamlı değişikliklerin bulunduğu yeni yargı paketi, konusunda da önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Hayata geçirilmesi planlanan değişikliklerle trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülere 180 bin TL pazara cezası uygulanacak. Aynı zamanda alkollü araç kullanımına da ek cezalar getirilecek. Bununla birlikte hız sınırı aşımında uygulanan para cezaları da katlamalı olarak artacak.

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

A-B-C-D-E SINIFI EHLİYETİ OLANLAR İÇİN ZORLAYICI ŞART ORTADAN KALKIYOR

Henüz 11. Yargı Paketi’nin görüşmeleri devam ederken 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detaylar da gündeme gelmeye başladı. İddialara göre İçişleri Bakanlığı’nın ehliyet geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı taslak, 12. Yargı Paketi’ne dahil edilecek.

Şubat 2024’te TBMM’de kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyeti olanların 125 CC silindir hacmine kadar olan motosikletleri kullanabilmesine imkan tanınmıştı. Yeni yargı paketi ile düzenlemenin kapsamının genişletileceği öne sürülüyor.

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! A-B-C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar için zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

DÜZENLEME HAYATA GEÇERDE AVANTAJI NE?

Öne sürüldüğü gibi ehliyetler arası geçişleri kolaylaştıran düzenleme hayata geçerse, Ek eğitim yükümlülükleri azalacak, Maliyetler düşecek, Ehliyet sınıfı değiştirme süreci hızlanacak, Tek belge üzerinde birden fazla ehliyet sınıfı tanımlanabilecek

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? Meclis’e sunuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde
ETİKETLER
#trafik cezaları
#ehliyet
#alkol
#yargı paketi
#Motosiklet Güvenliği
#Ehliyet Geçişi
#Hız Sınırlaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.