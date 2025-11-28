11. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? Meclis’e sunuldu

11. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmasıyla beraber ne zaman onaylanacağı da dikkat çekti.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Ak Partili Abdullah Güler, Yargı Paketi ile ilgili detayları paylaşırken "Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Paket henüz onaylanmazken TBMM'ye sunuldu. Değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından onaylanması bekleniyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK GELECEK Mİ?

Güler, "Covid düzenlemesi kapsamını yeniden düzenledik. Açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Koşullu salıverme şartları geçerlidir." ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.