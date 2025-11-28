Mine Koşan müzikalden çıkarıldı! Çağla Şıkel kavga ettiği iddialarına cevap verdi

Uzun bir aranın ardından müzikalde yer alan Çağla Şıkel, Mine Koşan'ın tartışma yaşadığı ve Koşan'ın telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla ilgili konuştu. Mine Koşan ile tartışma yaşamadığını belirten Çağla Şıkel, "Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli" dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN MİNE KOŞAN'A ZEYTİN DALI

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un konserinde hakkındaki iddialara da cevap verdi. Şıkel, "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki... Üzüldüyse, kırıldıysa herhangi biri tarafından ki benim hiç saygısızlığım olmadı. Hiçbir büyüğüme de olamaz. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli" diyerek müzikalde tartıştığı iddialarını yalanladı.

ÇAĞLA ŞIKEL: İLETİŞİME GEÇTİM GERİ DÖNMEDİ

Çağla Şıkel, "Ayrıldıktan sonra kendisiyle iletişime geçtiniz mi?" şeklindeki soruya ise "Tabii, mesaj attım kendisine. Geri dönüş olmadı müsait değildi diye düşünüyorum" cevabını verdi.

MİNE KOŞAN SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Mine Koşan ise konu hakkında hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla müzikalden çıkarıldığını söyleyerek durumu mahkemeye taşıdığını belirtti. Koşan, avukatı Halil Çelik tarafından hazırlanan ve kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada, "Kamuoyuna duyuru, sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında düzenli olarak yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla çıkarılmıştır. Tüm oyunlarda sahne almış ve görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Yaşanan haksızlığın giderilmesi için yasal sürecimiz başlatılmıştır." dedi.