Kiracıyı çıkarmak isteyen ev sahibine kötü haber! Yargıtay'dan emsal karar geldi

Dünya'nın haberine görüş bildiren Gayrimenkul Hukuku Ensti­tüsü Başkanı Ali Yüksel, Borç­lar Kanunu 350. Maddesine gö­re, ev sahibinin kendisi veya ana babası veya çocukları için konut ya da işyeri ihti­yacı sebebiyle kira sözleş­mesini feshedebileceğini belirterek, “Sözleşme bit­meden 15 günlük bir süreden önce ihtar çekilmeli. Sözleşme belirli süreli ise bu sürenin bi­timinden itibaren bir ay içinde dava açılabilir. Ayrıca konut ve­ya işyerini yeni satın alan ma­lik de ihtiyacı varsa bu davayı açabilir” diye konuştu.

