18°
Spor
 Murat Makas

Sergen Yalçın Ocak ayı planına başladı! Beşiktaş'ta 4 mevkiye transfer atağı

Süper Lig'de peş peşe puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta yönetim ve Sergen Yalçın ocak ayı transfer dönemine odaklandı. Transferde 4 mevki için fikir alışverişi yapılıyor.

Evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan kötü gidişata dur diyemiyor. Siyah-beyazlı ekip 'in 14.haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Süper Lig devinde kalan maçları tamamen kazanmanın hesapları yapılıyor.

Sergen Yalçın Ocak ayı planına başladı! Beşiktaş'ta 4 mevkiye transfer atağı

Puan kayıplarının tartışmaları saha dışına yansırken bazı futbolcular bireysel performansıyla tepki görüyor ve ayrılması kesin gözle bakılıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

Tepkilerin odağında olan ve istifaya davet edilen ile Serdal Adalı ocak ayı sürecine odaklandı. Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına hızla başladı.

Sergen Yalçın Ocak ayı planına başladı! Beşiktaş'ta 4 mevkiye transfer atağı

Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor.

Sergen Yalçın Ocak ayı planına başladı! Beşiktaş'ta 4 mevkiye transfer atağı

12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri
