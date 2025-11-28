Sergen Yalçın Ocak ayı planına başladı! Beşiktaş'ta 4 mevkiye transfer atağı

Evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş kötü gidişata dur diyemiyor. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'in 14.haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Süper Lig devinde kalan maçları tamamen kazanmanın hesapları yapılıyor.

Puan kayıplarının tartışmaları saha dışına yansırken bazı futbolcular bireysel performansıyla tepki görüyor ve ayrılması kesin gözle bakılıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

Tepkilerin odağında olan ve istifaya davet edilen Sergen Yalçın ile Serdal Adalı ocak ayı transfer sürecine odaklandı. Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına hızla başladı.

Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor.

12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.