18°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Film gibi cezaevi firarı: Dron sayesinde hapishaneden kaçtılar

Fransa'da skandal bir cezaevi firarı gerçekleşti. İki mahkum Dijon Cezaevi'nden kaçmayı başardı. Bu olay ülkede cezaevi güvenliği tartışmalarını yeniden başlattı.

Film gibi cezaevi firarı: Dron sayesinde hapishaneden kaçtılar
'nın Burgonya bölgesinde yer alan Dijon Cezaevi son günlerde yaşanan olayıyla adından söz ettiriyor. Cezaevine dronlarla sokulduğu düşünülen bıçakları ele geçiren mahkumlar, parmaklıkları kesmeyi başardı. Mahkumlar, güvenlik kameralarını da atlattı ve kayıplara karıştı.

Dijon Cezaevi'ndeki bu firarın ardından ülkede ''Nasıl bu fark edilmedi?'' soruları sorulmaya başlandı. Mahkumlardan birinin cinayete teşebbüs ve suça teşvik suçlamalarıyla yargılandığı diğerinin ise eşine yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklu bulunduğu bildirildi.

SENDİKADAN 'BİZ UYARDIK' İSYANI

FO Adalet Sendikası, Dijon Cezaevi'ndeki güvenlik zaafiyetine uzun süredir dikkat çektiklerini hatırlatarak hapishane yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sendika, sosyal medya açıklamasında "Aylarca uyardık, yönetim ise sahadaki gerçekleri görmeyi reddederek tamamen kör olmayı seçti" ifadelerine yer verdi.

Film gibi cezaevi firarı: Dron sayesinde hapishaneden kaçtılar

HEM GÜVENLİK AÇIĞI VAR HEM AŞIRI YOĞUN

Dijon'daki firar, geçtiğimiz hafta Rennes-Vézin Cezaevi'nde bir mahkûmun gezinti sırasında kaçmasının hemen ardından geldi. Adalet Bakanı Gérald Darmanin, olayın ardından cezaevi müdürünü görevden aldı.

Euronews'in haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın temmuz verileri de tabloyu doğruluyor: Cezaevlerinin toplam kapasitesi 62 bin 509 olmasına rağmen, ülkede 85 bini aşkın mahkûm bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 135,9'a çıkmış durumda; bazı cezaevlerinde ise bu oran yüzde 200'leri aşıyor.

Fransa, üst üste yaşanan firar olaylarıyla birlikte cezaevlerinde artan güvenlik açıklarını ve aşırı yoğunluğu tartışmaya devam ediyor.

