İş görüşmesinde kadınlara idrar söktürücü verip adeta işkence etti: 200'den fazla mağdur var

Fransa'daki insanlık dışı uygulamanın detayları gün yüzüne çıktı. Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’ndan bir insan kaynakları yöneticisi tarafından LinkedIn üzerinden görüşmeye çağrıldı. Kültür Bakanlığında çalışmanın hep hayali olduğunu söyleyen Sylvie, Paris'te görüşmeye çağrılmasından memnun oldu.

O dönem 35 yaşında olan Slyvie, Nègre tarafından bir toplantı odasına yönlendirildi. Nezaket gereği bir kahve teklifini kabul ettiğini söyledi. Slyvie hafif şekerli bir kahve için düğmeye kendisinin bastığını söyledi. Nègre'nin fincanını aldığını, bir meslektaşını selamlamak için döndüğünü, ardından koridorun karşısına geçip geri dönüp içeceği uzattığını söyledi.

GÖRÜŞME UZUN SÜRE DIŞARDA DEVAM ETTİ

Nègre, görüşmenin bir süre sonra dışarda devam ettiğini, Tuileries Bahçeleri'nde uzun süre sorulara cevap vererek dolaştığını ve mülakat sürecinin birkaç saat sürdüğünü aktardı. Sağlık sorunları nedeniyle önceki işinden ayrıldığını ve birikimlerinin azaldığını bildiği için işe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Görüşme sırasında tuvalete gitme ihtiyacının giderek arttığını ifade eden Sylvie, "Ellerim titriyordu, kalbim çarpıyordu, alnımdan ter damlaları akıyordu ve kıpkırmızı oluyordum. 'Teknik molaya ihtiyacım olacak' dedim. Ama yürümeye devam etti." dedi.

''TÜNELİN KENARINA ÇÖMELMEK ZORUNDA KALDIM''

The Guardian'ın haberine göre, bir süre sonra artık iyi olmadığını belirten Slyvie, Seine Nehri üzerindeki bir yaya köprüsüne çıkan tünelin kenarına çömelmek zorunda kaldığını anlattı. "Yaklaştı, ceketini çıkardı ve 'Seni koruyacağım' dedi. Bu bana tuhaf geldi." dedi.

Slyvie, iş görüşmesinde yaşananlar nedeniyle kendini çok kötü hissettiğini, eve dönerken de anormal derecede susadığını, litrelerce su içtiğini, ayaklarının şiştiğini hatta ayaklarını sürtmekten kanadığını söyledi.

''KABUSLAR GÖRDÜM, İŞE YARAMAZ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM''

Aradan geçen ayların ardından kendini sürekli başarısızlıkla suçladığını, Paris'e adım atmaktan kaçındığını ve iş başvuruları yapmayı bıraktığını aktardı. "Kabuslar görüyordum, öfke patlamaları yaşıyordum. İş aramadım; işe yaramaz olduğumu düşünüyordum" dedi.

Sylvie Delezenne, bu süreçte, kadınların hiç beklemedikleri bir yerde, bilgileri olmadan uyuşturulduğundan habersizdi.

Dört yıl sonra, 2019'da polis onunla iletişime geçti. Kişisel bilgilerinin, bacaklarının fotoğraflarıyla birlikte bir elektronik tabloya girildiğini keşfettiğini söyledi. O zamandan beri kendisine travma sonrası stres bozukluğu teşhisi kondu.

''TUVALETE GİTMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM''

Nègre mağdurlarından olan Anaïs de Vos da kahve içme alışkanlığı olmamasına rağmen iş görüşmesinde kahve içmeyi kabul ettiğini ve Nègre'nin kahveyi yapmak için odanın köşesine gittiğini söyledi. Nègre, dışarı çıkmayı önerdi, görüşme yine tuvaletten uzak bir yerde devam ediyordu. Anaïs, üşüdüğünü ve tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi fakat Nègre, Seine Nehri kıyısına doğru ilerledi.

Anaïs, "Gözlerimin içine baktı ve 'Çişin var mı?' dedi. Sanki bir yetişkin bir çocukla konuşuyor gibiydi. Tuhaf bulduğum için oldukça soğuk bir şekilde cevap verdim." dedi. Nègre, tuvaletini yapması için köprünün altındaki bir depoyu işaret ettiğinde ise reddettiğini ifade etti. Bir tuhaflık olduğunu o zaman fark ettiğini belirten Anaïs, bir kafeye girdiğini fakat tuvalete yetişene kadar kıyafetlerini kirlettiğini söyledi. Eve dönüş yolunda ise kendisini hasta hissettiğini hatta bayılacak gibi olduğunu anlattı.

9 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Üst düzey bir devlet memuru olan Christian Nègre, 9 yıllık bir süre zarfında iş görüşmesi yaptığı onlarca kadına, idrar yapma ihtiyacı oluşturacağını bildiği güçlü ve yasadışı bir idrar söktürücüyle karıştırılmış kahve ya da çay verildiğinden kadınlar habersizdi.

Mağdur kadınlar, Nègre'nin iş görüşmesi sırasında dışarı çıkmayı teklif ettiğini, tuvaletlerden uzak yerlerde uzun yürüyüşlere çıkardığını anlattı. Kadınların çoğu tuvalete gitme ihtiyacıyla mücadele ettiğini ve giderek daha fazla hasta hissettiğini anlatıyor. Bazıları çaresizlikten halka açık alanlarda ya da tuvalete yetişemedikleri için bulundukları yerlerde idrar yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Slyvie de ''O zamanlar bu tür saldırıların varlığından bile haberim yoktu" dedi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2018 yılında bir kişi, Nègre'nin üst düzey bir yetkilinin bacaklarını fotoğraflamaya çalıştığını bildirdi ve soruşturma açılmasıyla kadınlara idrar sökücü ilaç verdiği iddiaları da ortaya çıktı. Ayrıca Nègre'nin uyuşturucu kullanma zamanlarını ve kadınların tepkilerini not aldığı "Deneyler" başlıklı bir bilgisayar tablosu bulundu.

2019 yılında bakanlıktan ve memurluktan çıkarılan Nègre, uyuşturucu kullanımından cinsel saldırıya kadar çeşitli suçlamalarla resmi soruşturma altına alındı. Fakat duruşmayı beklerken özel sektörde çalışmaya devam edebildi.

Bazı kadınlar, Kültür Bakanlığı'nın kusurlu bulunmadığı bir hukuk davasında devlete karşı tazminat kazandı. Kültür Bakanlığı yetkilisi, bakanlığın taciz ve cinsel şiddeti önlemeye ve mağdurlara destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Mağdurlar ise aradan geçen altı yıla rağmen davanın hala başlamamış olmasına tepki gösteriyor.