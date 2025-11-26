Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

Beyin çipi girişimi Neuralink ile çok konuşulan Elon Musk, bu çipleri birkaç insan üzerinde denedi. Fakat bu insanlardan ALS hastası olan dördüncü hasta Mike Melgarejo bir anda ortadan kayboldu. Sosyal medya Mike'ın peşine düştü ve herkes ''Hasta 4 nerede?'' sorusunu sormaya başladı.

İDDİALARI ARTIRAN NOT

2022 yılında ALS teşhisi konulan Mike hastalığı ilerledikçe konuşma yetisini kaybetmeye başladı. 2025 yılının Şubat ayında ise Neuralink’in beyin implantına gönüllü oldu. O dönem 'zihniyle komut vererek cihaz kullanan ilk aktif çalışan hasta' olarak çok konuşuldu. Haziran ayında ise arkadaşları zor bir dönemden geçtiğini bildiren bir not ile yardım kampanyası başlattı. Bu paylaşımın ardından da birçok spekülasyon ortaya çıktı.

NEDEN SOSYAL MEDYADA YOKLAR?

İddiaların fitilini ateşleyen ise içerik üreticisi Audrey Henson'ın bir videosu oldu. Henson, deneklerin sosyal medyada aktif olmamasını tuhaf bulduğunu dile getirdi. Fakat Mike'ın X hesabını, Neuralink beyin çipi konusunda denek olmadan önce kapattığı ortaya çıktı.

''1 YA DA 2 YIL İÇİNDE ÖLECEĞİNİ BİLİYORUZ''

Mike hakkında iddiaların ardı arkası kesilmeyince eşi Dalila Melgarejo sessizliğini bozdu. Dailymail'in haberine göre, Dalila, konuya ilişkin, ''Ailem çok zor bir dönemden geçiyor. Eşimin bir yıl ya da iki yıl içinde öleceğini biliyoruz.'' diyerek herkesi üzen açıklamayı yaptı.

Komplo teorilerini destekleyecek herhangi bir durumun olmadığını söyleyen Dalila, sadece 'acı bir sürecin' devam ettiğini ifade etti.

SÖYLENTİLER BAĞIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Melgarejo’nun giderek ağırlaşan sağlık durumunu özel tutmak istediklerini, ancak yayılan söylentilerin aileyi ve yardım kampanyasını olumsuz etkilediğini belirtti. “Bu söylentiler yüzünden insanlar bağış yapmayı bırakırsa ne diyeceğimi bile bilmiyorum” diyerek yaşadıkları baskıyı anlattı.

ALS hastalığının aileyi maddi olarak çok zorladığını söyleyen Dalila,''İki gelirimiz vardı ama eşim artık çalışamıyor. Temmuz ayında kiramızı ödeyemedik” dedi. Ayrıca evlerinin ikinci katta olması da Mike'ı çok zorladığı için başka bir eve taşınmaları için yardım kampanyası genişletildi.

NEURALINK 3 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Öte yandan Neuralink yöneticilerinin 3 bin dolar kadar bağış yaptığı açıklandı. Bu yardım sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Dalila ise Neuralink ekibinin de düzenli olarak kendileriyle irtibat halinde olduğunu belirterek, “Her üç ayda bir çipi ve eşimin durumunu kontrol ediyorlar. Kurulumda ve ekipmanlarda bize çok yardımcı oldular. Gerçekten iyi insanlar” dedi.

Sürecin aile üzerindeki psikolojik yükünü anlatan Dalila, sosyal medyada ortaya atılan teorilerin kendilerini daha da yıprattığını ifade etti. “İnsanlar bir şeyler uydurunca olmayan sorunlar ortaya çıkıyor. Biz zaten korkunç bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Lütfen spekülasyonlarla bu yükü ağırlaştırmayın” sözleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.