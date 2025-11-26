Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

Elon Musk'ın üzerinde deney yaptığı insanların kayıplara karışması birçok spekülasyonu beraberinde getirdi. Neuralink beyin çipi deneyinin ardından sırra kadem basan Mike Melgarejo eşi tüm gerçekleri açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 15:44

Beyin çipi girişimi ile çok konuşulan , bu çipleri birkaç insan üzerinde denedi. Fakat bu insanlardan ALS hastası olan dördüncü hasta Mike Melgarejo bir anda ortadan kayboldu. Mike'ın peşine düştü ve herkes ''Hasta 4 nerede?'' sorusunu sormaya başladı.

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

İDDİALARI ARTIRAN NOT

2022 yılında ALS teşhisi konulan Mike hastalığı ilerledikçe konuşma yetisini kaybetmeye başladı. 2025 yılının Şubat ayında ise Neuralink’in beyin implantına gönüllü oldu. O dönem 'zihniyle komut vererek cihaz kullanan ilk aktif çalışan hasta' olarak çok konuşuldu. Haziran ayında ise arkadaşları zor bir dönemden geçtiğini bildiren bir not ile yardım kampanyası başlattı. Bu paylaşımın ardından da birçok spekülasyon ortaya çıktı.

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

NEDEN SOSYAL MEDYADA YOKLAR?

İddiaların fitilini ateşleyen ise içerik üreticisi Audrey Henson'ın bir videosu oldu. Henson, deneklerin sosyal medyada aktif olmamasını tuhaf bulduğunu dile getirdi. Fakat Mike'ın X hesabını, Neuralink beyin çipi konusunda denek olmadan önce kapattığı ortaya çıktı.

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

''1 YA DA 2 YIL İÇİNDE ÖLECEĞİNİ BİLİYORUZ''

Mike hakkında iddiaların ardı arkası kesilmeyince eşi Dalila Melgarejo sessizliğini bozdu. Dailymail'in haberine göre, Dalila, konuya ilişkin, ''Ailem çok zor bir dönemden geçiyor. Eşimin bir yıl ya da iki yıl içinde öleceğini biliyoruz.'' diyerek herkesi üzen açıklamayı yaptı.

Komplo teorilerini destekleyecek herhangi bir durumun olmadığını söyleyen Dalila, sadece 'acı bir sürecin' devam ettiğini ifade etti.

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

SÖYLENTİLER BAĞIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Melgarejo’nun giderek ağırlaşan sağlık durumunu özel tutmak istediklerini, ancak yayılan söylentilerin aileyi ve yardım kampanyasını olumsuz etkilediğini belirtti. “Bu söylentiler yüzünden insanlar bağış yapmayı bırakırsa ne diyeceğimi bile bilmiyorum” diyerek yaşadıkları baskıyı anlattı.

ALS hastalığının aileyi maddi olarak çok zorladığını söyleyen Dalila,''İki gelirimiz vardı ama eşim artık çalışamıyor. Temmuz ayında kiramızı ödeyemedik” dedi. Ayrıca evlerinin ikinci katta olması da Mike'ı çok zorladığı için başka bir eve taşınmaları için yardım kampanyası genişletildi.

Elon Musk'ın beyin çipi taktığı insanlara ne oldu? Sırra kadem basan hastanın eşi gerçekleri anlattı

NEURALINK 3 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Öte yandan Neuralink yöneticilerinin 3 bin dolar kadar bağış yaptığı açıklandı. Bu yardım sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Dalila ise Neuralink ekibinin de düzenli olarak kendileriyle irtibat halinde olduğunu belirterek, “Her üç ayda bir çipi ve eşimin durumunu kontrol ediyorlar. Kurulumda ve ekipmanlarda bize çok yardımcı oldular. Gerçekten iyi insanlar” dedi.

Sürecin aile üzerindeki psikolojik yükünü anlatan Dalila, sosyal medyada ortaya atılan teorilerin kendilerini daha da yıprattığını ifade etti. “İnsanlar bir şeyler uydurunca olmayan sorunlar ortaya çıkıyor. Biz zaten korkunç bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Lütfen spekülasyonlarla bu yükü ağırlaştırmayın” sözleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir
Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu
ETİKETLER
#sosyal medya
#elon musk
#neuralink
#Alsatstratejisi
#Mike Melgarejo
#Komplo Teorisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.