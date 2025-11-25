Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

The Economist dergisi, 2026 yılındaki en kritik 7 çatışma alanını sıraladı. ABD ve Venezuela gibi henüz savaşa dönüşmemiş, gerilimlerin zirvede olduğu bölgeler de listeye girdi.

ÇİN, TAYVAN'I ABLUKAYA ALABİLİR!

Listenin ilk sırasında ise Tayvan-Çin yer aldı. The Economist'e göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Çin-Tayvan arasındaki gerilimin zirveye çıkmasını erteledi. Fakat ABD'nin Tayvan'a desteğini azaltması durumu değiştirebilir. Analizde, doğrudan bir işgalden ziyade Tayvan’a yönelik abluka ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtilirken, böyle bir adımın Çin’in ABD ve müttefikleriyle karşı karşıya gelme riskini doğuracağı vurgulanıyor.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES 'KIRILGAN'

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların 2026 yılında da devam etmesi öngörüldü. ABD öncülüğünde ateşkes sağlansa da Economist bu ateşkesin 'kırılgan' olduğunu belirtti. Pakistan ve Hindistan'daki iç değişimlerin çatışmaların yeniden başlamasına neden olabileceği de vurgulandı.

BARIŞ PLANINA RAĞMEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÜREBİLİR

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalarla devam eden savaşın ABD'nin barış planına rağmen 2026 yılında da devam edeceği tahmin ediliyor. Dergi, savaşta iki farklı risk senaryosu olduğunu yazdı. Ukrayna cephesinde ya da siyasetinde çöküşün meydana gelmesinin Rusya'nın hız kazanmasını sağlayabileceğini ya da Rus ekonomisinin petrol tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle büyük kayıplar yaşayabileceği belirtildi.

İSRAİL, GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRMAYA DEVAM EDECEK

İsrail'in ateşkese rağmen ölüm yağdırdığı Gazze'de acıların süreceği, Tel Aviv yönetiminin hala bölgenin yarısını kontrol etmeye devam ettiği belirtildi. Ateşkesin her an bozulabileceğine dikkat çekildi. Bu durumda ise en olası senaryo bölünmüş bir Gazze olabilir. Fakat uluslararası barış gücünün bölgede konuşlanmasının da kentin yeniden inşasına yönelik umutları artırabileceği ifade edildi.

KONGO VE RUANDA GERİLİMİ ARTABİLİR

Kongo ve Ruanda arasındaki gerilim de 2026 yılında savaşa dönüşebilir. The Economist analizinde, Kongo'nun doğusundaki etnik gerilimler ve zengin yeraltı kaynaklarının tam teşekküllü bir savaşı tetikleyebileceği belirtildi. Altın ve kobalt gibi madenlerin de iki ülke arasındaki gerilimi gelecek yıl daha da artırabileceği tahmin ediliyor.

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR SÜRECEK

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaş şiddetini korurken arada kalan milyonlarca sivil güvenli bölgelere kaçma mücadelesi veriyordu. The Economist, Sudan ve HDK'yı destekleyen bölgesel aktörlerin tavırlarının çatışmanın devamı üzerinde belirleyici rol üstleneceğini paylaştı.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ

ABD'nin Venezuela sınırına askeri yığınak yapması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karayipler'de düzenlediği operasyonlara da değinilen analizde iki ülke arasında gerilimin daha da yükseleceği belirtildi. Hava saldırılarının olası olduğuna dikkat çeken The Economist, Maduro'ya yönelik özel operasyonların seçenekler dahilinde bulunduğunu aktardı.