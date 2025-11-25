Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

2026 yılında küresel güvenliği en çok tehdit edecek 7 kritik çatışma hattını The Economist dergisi listeledi. Listede ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle askeri yığınak yapılan Venezuela da yer aldı.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir
Haber Merkezi
25.11.2025
25.11.2025
The Economist dergisi, 2026 yılındaki en kritik 7 çatışma alanını sıraladı. ABD ve Venezuela gibi henüz savaşa dönüşmemiş, gerilimlerin zirvede olduğu bölgeler de listeye girdi.

ÇİN, TAYVAN'I ABLUKAYA ALABİLİR!

Listenin ilk sırasında ise Tayvan-Çin yer aldı. The Economist'e göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Çin-Tayvan arasındaki gerilimin zirveye çıkmasını erteledi. Fakat ABD'nin Tayvan'a desteğini azaltması durumu değiştirebilir. Analizde, doğrudan bir işgalden ziyade Tayvan’a yönelik abluka ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtilirken, böyle bir adımın Çin’in ABD ve müttefikleriyle karşı karşıya gelme riskini doğuracağı vurgulanıyor.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES 'KIRILGAN'

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların 2026 yılında da devam etmesi öngörüldü. ABD öncülüğünde ateşkes sağlansa da Economist bu ateşkesin 'kırılgan' olduğunu belirtti. Pakistan ve Hindistan'daki iç değişimlerin çatışmaların yeniden başlamasına neden olabileceği de vurgulandı.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

BARIŞ PLANINA RAĞMEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÜREBİLİR

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalarla devam eden savaşın ABD'nin barış planına rağmen 2026 yılında da devam edeceği tahmin ediliyor. Dergi, savaşta iki farklı risk senaryosu olduğunu yazdı. Ukrayna cephesinde ya da siyasetinde çöküşün meydana gelmesinin Rusya'nın hız kazanmasını sağlayabileceğini ya da Rus ekonomisinin petrol tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle büyük kayıplar yaşayabileceği belirtildi.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

İSRAİL, GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRMAYA DEVAM EDECEK

İsrail'in ateşkese rağmen ölüm yağdırdığı Gazze'de acıların süreceği, Tel Aviv yönetiminin hala bölgenin yarısını kontrol etmeye devam ettiği belirtildi. Ateşkesin her an bozulabileceğine dikkat çekildi. Bu durumda ise en olası senaryo bölünmüş bir Gazze olabilir. Fakat uluslararası barış gücünün bölgede konuşlanmasının da kentin yeniden inşasına yönelik umutları artırabileceği ifade edildi.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

KONGO VE RUANDA GERİLİMİ ARTABİLİR

Kongo ve Ruanda arasındaki gerilim de 2026 yılında savaşa dönüşebilir. The Economist analizinde, Kongo'nun doğusundaki etnik gerilimler ve zengin yeraltı kaynaklarının tam teşekküllü bir savaşı tetikleyebileceği belirtildi. Altın ve kobalt gibi madenlerin de iki ülke arasındaki gerilimi gelecek yıl daha da artırabileceği tahmin ediliyor.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR SÜRECEK

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaş şiddetini korurken arada kalan milyonlarca sivil güvenli bölgelere kaçma mücadelesi veriyordu. The Economist, Sudan ve HDK'yı destekleyen bölgesel aktörlerin tavırlarının çatışmanın devamı üzerinde belirleyici rol üstleneceğini paylaştı.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir

ABD VE VENEZUELA ARASINDA SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ

ABD'nin Venezuela sınırına askeri yığınak yapması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karayipler'de düzenlediği operasyonlara da değinilen analizde iki ülke arasında gerilimin daha da yükseleceği belirtildi. Hava saldırılarının olası olduğuna dikkat çeken The Economist, Maduro'ya yönelik özel operasyonların seçenekler dahilinde bulunduğunu aktardı.

Dünyada 2026 yılının en kritik 7 çatışma bölgesi! Yeni savaşlar çıkabilir
ETİKETLER
#rusya-ukrayna
#İsrail - Gazze Çatışması
#Çin-tayvan
#Hindistan-pakistan
#Kızıl Deniz
#Abd-venezuela
#Dünya
