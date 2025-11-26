Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uçakta 'keskin gaz kokusu' alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'de Phoenix'e uçan American Airlines uçağında yayılan kötü koku havada alarm verilmesine neden oldu. Keskin kokulu gaz ihbarı üzerine uçak acil iniş için Houston'a yönelendirildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uçakta 'keskin gaz kokusu' alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 17:15

ABD'de Phoenix'e giden American Airlines uçağı, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı fakat kısa süre sonra uçakta keskin bir gaz kokusu ortaya çıktı. Uçak acil olarak şehrindeki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Uçaktaki yolcuları, acil müdahale ekibi karşıladı, önlem amaçlı 4 uçuş görevlisi ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Havayolu şirketinden yaşananlara dair açıklama geldi. American Airlines, uçağın güvenli bir iniş yaptığını belirttiği açıklamasında mürettebata 'profesyonellikleri' dolayısıyla teşekkür etti ayrıca özür diledi.

Uçakta 'keskin gaz kokusu' alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

DUMAN İHBARI YOKTU

The Independent'ın haberine göre, uçakta yayılan kötü kokunun ne olduğuna dair bilgi verilmedi. Houston İtfaiye Teşkilatı (HFD) sözcüsü, keskin kokulu gaz konusunda bilgilendirildiklerini ancak herhangi bir duman ihbarı almadıklarını söyledi.

