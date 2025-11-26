Uçakta 'keskin gaz kokusu' alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'de Phoenix'e giden American Airlines uçağı, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı fakat kısa süre sonra uçakta keskin bir gaz kokusu ortaya çıktı. Uçak acil olarak Houston şehrindeki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Uçaktaki yolcuları, acil müdahale ekibi karşıladı, önlem amaçlı 4 uçuş görevlisi ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Havayolu şirketinden yaşananlara dair açıklama geldi. American Airlines, uçağın güvenli bir iniş yaptığını belirttiği açıklamasında mürettebata 'profesyonellikleri' dolayısıyla teşekkür etti ayrıca özür diledi.

DUMAN İHBARI YOKTU

The Independent'ın haberine göre, uçakta yayılan kötü kokunun ne olduğuna dair bilgi verilmedi. Houston İtfaiye Teşkilatı (HFD) sözcüsü, keskin kokulu gaz konusunda bilgilendirildiklerini ancak herhangi bir duman ihbarı almadıklarını söyledi.