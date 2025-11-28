Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu

Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen sevgilisi Asil Gök, bir süredir Şinasi Türkmen adındaki takıntılı hayranları nedeniyle zor günler geçirdi. Türkmen, "Bir daha yapmayacağım" dese de savcılık bu sözlere inanmadı ve ünlü çiftin hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranı birden fazla suçtan cezalandırdı.

Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
09:31
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
09:31

ve nişanlısı Asil Gök'ü aylardır rahatsız eden Şinasi Türkmen son olarak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen da ünlü çiftin İzmir'deki konserlerini izlemeye gitti. Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök soluğu savcılıkta alarak takıntılı hayranlarından şikayetçi oldu.

MAHKEMEDEN DERYA ULUĞ VE ASİL GÖK'Ü MUTLU EDEN KARAR

Takıntılı hayran "Bir daha yapmayacağım" dese de savcılık bu sözlere inanmadı. Tehdit, ısrarlı takip ve huzur bozma suçlarından yargılanan sanık, ünlü çiftin hayatını kabusa çeviren eylemleriyle ilgili birden fazla suçtan cezalandırıldı.

Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu

Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök, bir süredir kendilerini rahatsız eden Şinasi Türkmen'den şikayetçi olmuş, savcılık da 'ısrarlı takip' davası açılmasına karar vermişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Şinasi Türkmen, ünlü çifte yönelik gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle birden fazla suçtan cezalandırıldı.

Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu

SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Sanık pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylese de mahkemeyi ikna edemedi. Mahkeme, sanığın Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını 15 bin TL'ye, nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarını 17 bin 500 TL adli para cezasına çevirerek, toplamda 32 bin 500 TL ödemesine hükmetti.

Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu

Mahkeme, attığı tehdit mesajlarıyla Derya Uluğ'un hayatını kâbusa çeviren Şinasi Türkmen hakkında kararını açıkladı. Sahte hesaplarla sürekli sanatçıyı rahatsız eden şüpheli, önce 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

ETİKETLER
#derya uluğ
#Adli Para Cezası
#Hapis Cezası
#Asil Gök
#Şinasi Türkmen
#Takıntılı Hayran
#İlgili Dava
#Magazin
