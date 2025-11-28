Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı suçlardan uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 8 kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında; ne olursa olsun organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin Türkiye'ye iadelerinin sağlanacağının altını çizdi.

BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ

Bakan Yerlikaya şu ifadelerle açıkladı:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 3, Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu GÜRCİSTAN’DAN Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;