Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı suçlardan uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 8 kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı suçlardan uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 8 kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında; ne olursa olsun örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin Türkiye'ye iadelerinin sağlanacağının altını çizdi.

BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ

Bakan Yerlikaya şu ifadelerle açıkladı:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 3, Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu GÜRCİSTAN’DAN Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

  • “Yağma, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.B. isimli şahıs,
  • “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.E. isimli şahıs,
  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.G. isimli şahıs,
  • “Resmi Belgede Sahtecilik, Şantaj ve Hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan B.S. isimli şahıs,
  • “Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından ulusal seviyede aranan E.Y. isimli şahıs,
  • “Resmi Belgede Sahtecilik ve Kasten Yaralama” suçlarından ulusal seviyede aranan M.K. isimli şahıs,
  • “Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan H.M. isimli şahıs,

  • “Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından ulusal seviyede aranan T.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"

    https://x.com/AliYerlikaya/status/1994284103500210547

#organize suç
#içişleri bakanlığı
#iade
#Uluslararası Suç Ortaklığı
#Ulusal Suç
#Gündem
