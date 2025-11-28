Menü Kapat
 Onur Kaya

4 ilde sarı kodlu alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Bugün sağanak, hafta sonu kar bastıracak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; bugün Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta sonu sıcaklık düşüşe geçiyor, pazar günü ise bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Onur Kaya
28.11.2025
28.11.2025
Genel Müdürlüğü 28 Kasım Cuma gününün raporunu paylaştı. bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altında olacak. Cumartesi günü etkisini artıracak sağanak, pazar günü yurt geneline yayılacak. Ayrıca bazı illerde kar yağışı görülecek.

Bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji; sel, su baskını, dolu ve hortum gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

