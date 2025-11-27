İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Kuvvetli sağanak yağış geliyor: Sel tehlikesi kapıda

Kategoriler
AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği cuma gününden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıklar düşecek, İstanbulluların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul ve çevresi Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu sistemin, 28 Kasım 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak il genelini etkisi altına alması beklenmektedir.
Özellikle hafta sonu hava koşullarında belirgin bir değişim öngörülüyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların, özellikle Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi ve 01 Aralık 2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru İstanbul'u terk etmesi beklenmektedir.
Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacaktır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C kadar düşerek mevsim normalleri civarına gerileyeceği beklenmektedir. Bu süre zarfında rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi değerlendirilmiştir.
Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yanı sıra, özellikle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği unutulmamalıdır.