İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Kuvvetli sağanak yağış geliyor: Sel tehlikesi kapıda

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği cuma gününden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıklar düşecek, İstanbulluların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.