Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Kuvvetli sağanak yağış geliyor: Sel tehlikesi kapıda

Kasım 27, 2025 16:58
1
İstanbul için peş peşe kritik uyarılar!

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği cuma gününden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıklar düşecek, İstanbulluların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

2
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul ve çevresi Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu sistemin, 28 Kasım 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak il genelini etkisi altına alması beklenmektedir.

3
Özellikle

ARALIK 1'E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Özellikle hafta sonu hava koşullarında belirgin bir değişim öngörülüyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların, özellikle Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi ve 01 Aralık 2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru İstanbul'u terk etmesi beklenmektedir.

4
Yağışlı

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞECEK

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacaktır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C kadar düşerek mevsim normalleri civarına gerileyeceği beklenmektedir. Bu süre zarfında rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi değerlendirilmiştir.

5
Vatandaşların

VALİLİK UYARDI

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yanı sıra, özellikle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.