Benim Sayfam
TGRT Haber
18°
Dünya
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Küçük kutlamayı 500 liseli genç bastı dev parti mahalleliyi çıldırttı, polis de eklendi

ABD'de bir aile, kendi aralarında doğum günü kutlaması yapacakken evi yüzlerce liseli genç bastı. Bir anda dev bir partiye dönüşen küçük kutlama mahalleliyi isyan ettirdi.

Küçük kutlamayı 500 liseli genç bastı dev parti mahalleliyi çıldırttı, polis de eklendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
16:57
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
16:57

ABD'de Matthew Pittinsky, villasında ailesiyle beraber bir doğum günü kutlaması organize etti. Çekirdek ailesini eve davet etti fakat bir noktada ufak kutlama dev bir partiye dönüştü ve bölgede 500 kişilik bir liseli genç grup geldi.

Gençlerin evi basmasının ardından aile polise haber verdi. Polis ekipleri, bölgeye geldiklerinde her yerde liseli gençlerle karşılaştı. Ev sahibi Pittinsky, partinin yalnızca kendi ailesi içinde özel bir davet olduğunu, fakat işlerin bir anda değiştiğini söyledi.

Küçük kutlamayı 500 liseli genç bastı dev parti mahalleliyi çıldırttı, polis de eklendi

GENÇLER NEDEN BU EVİ SEÇTİ?

Gençlerin neden ve nasıl bu ufak doğum günü kutlamasına dahil olduğu ise sonradan anlaşıldı. Bir kişinin evin adresini sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Bir başka partide bulunan gençlerin toplaşıp Pittinsky'nin evine geldiği öğrenildi.

The Independent'ın haberine göre, bir öğrenci-veli grubunda paylaşılan görüntüler, partiye giriş 5 dolar olarak duyurulduğunu, etkinliğin "rave party" olarak tanıtıldığı anlaşıldı.

Görgü tanığı komşular ise yaptıkları açıklamalarda gençlerin adeta çıldırdığını ve sokakları tamamen çöplerle doldurduklarını ifade etti.

ETİKETLER
#sosyal medya
#Doğum Günü Partisi
#Ev Basması
#Parti Kontrolu
#Rave Party
#Dünya
TGRT Haber
