Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Biri yem oldu, biri feci yaralandı! Korkunç köpek balığı saldırısı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Kylies Sahili'nde dehşete düşüren bir köpek balığı saldırısı yaşandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

27.11.2025
27.11.2025
27.11.2025 11:20

yine bir köpek balığı saldırısıyla sarsıldı. Crowdy Bay Ulusal Parkı’nda bulunan Kylies Sahili’nde 20'li yaşlarında olduğu düşünülen bir kadın, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti, bir kişi ise olarak kurtarıldı.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Görgü tanıklarının müdahalesinin muhtemelen hayatını kurtardığını söyleyen sağlık görevlileri, yaralının helikopterle Newcastle şehrindeki bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Fakat durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Biri yem oldu, biri feci yaralandı! Korkunç köpek balığı saldırısı

NSW Ambulans Birimi Müdürü Josh Smyth, "Bu durumda bazı görgü tanıklarının gösterdiği cesaret inanılmaz. Kendinizi böyle bir duruma atmak gerçekten kahramanca ve bu sayede erkek hastaya ulaşmamız için zaman kazandırdı" dedi.

KÖPEK BALIKLARI İÇİN 'AKILLI YAKALAMA HATLARI'

Korkunç saldırının yaşandığı sahil 24 saatliğine kapatıldı. Köpekbalıklarının işaretlenip yeniden salınmaları için tasarlanan "akıllı" yakalama hatları yerleştirilmeye başlandı. Sahil şeridi dronlarla tarandı.

Biri yem oldu, biri feci yaralandı! Korkunç köpek balığı saldırısı

Birincil Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıya karışan köpekbalığının muhtemelen "büyük bir boğa " olduğunu bildirildi.

